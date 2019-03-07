Тюменские хирурги научились воссоздавать сосуды в мозгу пациента с ишемией

Хирурги ОКБ №2 с начала 2019 года провели 20 операций по реконструкции сосудов при ишемии головного мозга. Раньше только один врач в регионе мог выполнить экстра интракраниальный микрососудистый анастомоз, теперь – трое.

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