Тюменские хирурги научились воссоздавать сосуды в мозгу пациента с ишемией

Как отмечают в областном Департаменте здравоохранения, хирургическое вмешательство улучшает кровоснабжение головного мозга и помогает восстановить функции, утраченные в результате нарушения мозгового кровообращения.
Такие операции в ОКБ №2 начали проводить три года назад. В 2018 году ее выполнили 19 пациентам. Высокотехнологичная медицинская помощь раньше оказывалась только в федеральных медицинских центрах.
Суть заключается создании дополнительного кровеносного русла, в обход закупоренного тромбом сосуда. Через отверстие в черепе хирурги соединяют две артерии. После этого кровь начинает свободно поступать в головной мозг.
Самый сложный момент операции - наложение микрососудистого шва на артерии диаметром около миллиметра. Эта манипуляция проводится под микроскопом с помощью микроинструментов и специальных нитей, неразличимых невооруженным глазом. Как отметили в Облздраве, нити в 10 раз тоньше человеческого волоса.