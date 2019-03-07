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Тюменские хирурги научились воссоздавать сосуды в мозгу пациента с ишемией

7 марта 2019, 04:59
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области
Хирурги ОКБ №2 с начала 2019 года провели 20 операций по реконструкции сосудов при ишемии головного мозга. Раньше только один врач в регионе мог выполнить экстра интракраниальный микрососудистый анастомоз, теперь – трое.

Как отмечают в областном Департаменте здравоохранения, хирургическое вмешательство улучшает кровоснабжение головного мозга и помогает восстановить функции, утраченные в результате нарушения мозгового кровообращения.

Такие операции в ОКБ №2 начали проводить три года назад. В 2018 году ее выполнили 19 пациентам. Высокотехнологичная медицинская помощь раньше оказывалась только в федеральных медицинских центрах.

Суть заключается создании дополнительного кровеносного русла, в обход закупоренного тромбом сосуда. Через отверстие в черепе хирурги соединяют две артерии. После этого кровь начинает свободно поступать в головной мозг.

Самый сложный момент операции - наложение микрососудистого шва на артерии диаметром около миллиметра. Эта манипуляция проводится под микроскопом с помощью микроинструментов и специальных нитей, неразличимых невооруженным глазом. Как отметили в Облздраве, нити в 10 раз тоньше человеческого волоса.

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