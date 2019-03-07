Теперь публично оскорблять чиновников будет дорого

«С одной стороны это хорошо, потому что подтверждается, что СМИ это четвертая власть. Что их роль и влияние растет. Это хорошо, когда журналисты имеют такое большое влияние на общественные процессы. Поэтому, когда выходит какая-то откровенная дезинформация или призывы, конечно, это может повлиять на общественные процессы», - признал Глеб Трубин.