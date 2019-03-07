Теперь публично оскорблять чиновников будет дорого

Если распространение в публичном пространстве ложной информации никому не причинило вреда, то оно будет караться штрафами в диапазоне от 30 до 100 тыс. рублей для физических лиц, от 60 до 200 тыс. рублей для лиц должностных и от 200 до 500 тыс. рублей для юридических лиц.
В случае причинения вреда, суммы штрафов взлетают от 300 до 400 тыс. рублей для физлиц, для должностных лиц — от 300 до 600 тыс. рублей, для юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей.
В эксклюзивном интервью «Нашему городу» депутат Тюменской областной Думы от ЛДПР Глеб Трубин рассказал о двояком чувстве от принятия этих законов.
«С одной стороны это хорошо, потому что подтверждается, что СМИ это четвертая власть. Что их роль и влияние растет. Это хорошо, когда журналисты имеют такое большое влияние на общественные процессы. Поэтому, когда выходит какая-то откровенная дезинформация или призывы, конечно, это может повлиять на общественные процессы», - признал Глеб Трубин.
По его словам, в Конституции РФ есть положения, в которых говорится о свободе слова.
«Здесь очень тонкий вопрос. Где эта свобода, которая позволяет рассказывать, представлять различные точки зрения? Описывать процессы, происходящие в государстве, например не очень успешные реформы правительства РФ? Поэтому любое ужесточение, его нужно применять крайне осторожно, предварительно проводя дискуссии со СМИ, со всеми кого это касается», - уверен он.
Парламентарий считает, что такого диалога не было. Поэтому, принятие законов приведет к перераспределению альтернативной информации от классических СМИ, даже не к медиа, которые транслируют через интернет, а к телеграмм-каналам, даркнету (скрытый сегмент сети).
«Люди же все равно хотят знать другие точки зрения. Даже в советское время были подпольщики, самиздат», - уверен Глеб Трубин.