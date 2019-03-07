Птицефабрике «Пышминской» грозит штраф до полумиллиона рублей

По итогам проверки было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 8 ст. 19.5 КоАП РФ – «Невыполнение в установленный срок законных требований лиц … об устранении нарушений ветеринарно-санитарных требований и правил…». Наказание за данное правонарушение – «штраф на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей».