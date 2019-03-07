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Птицефабрике «Пышминской» грозит штраф до полумиллиона рублей

7 марта 2019, 05:05
Фото: Официальная группа "Вконтакте" птицефабрики "Пышминская"
После повторной проверки Россельхознадзором птицефабрики «Пышминской» сотрудники управления обнаружили, что старые нарушения не устранены. Птицефабрике грозит штраф от 200 до 500 тыс. рублей. Птицефабрика пыталась оспорить 18 нарушений в суде.
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Тюмень

Проверка Россельхознадзора в конце 2018 года выявила 18 нарушений «Ветеринарных правил содержания птиц на птицеводческих предприятиях закрытого типа» на птицефабрике «Пышминсккая».

Руководство фабрики обратилось в суд для признания недействительными результатов проверки и отмене предписания. Но суд в феврале 2019 года отказал в удовлетворении иска.

После этого прошла повторная проверка, выяснилось, что нарушения так и не устранены.

Ведомство требовало обеспечить подогрев дезинфицирующего раствора в дезбарьерах в зимнее время. Также требовало выполнения термической обработки корма, используемого в корм птице. Выделения транспортного средства для перевозки биологических отходов, оборудованного водонепроницаемым закрытым кузовом. Кроме этого, от фабрики требовали обеспечить дезинфекцию транспортного средства, инвентаря, инструментов и оборудования после каждого случая доставки биологических отходов для утилизации, а также дезинфекции почвы и места, где лежали трупы птицы.

По итогам проверки было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 8 ст. 19.5 КоАП РФ – «Невыполнение в установленный срок законных требований лиц … об устранении нарушений ветеринарно-санитарных требований и правил…». Наказание за данное правонарушение – «штраф на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей».

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