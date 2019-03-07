Птицефабрике «Пышминской» грозит штраф до полумиллиона рублей

Проверка Россельхознадзора в конце 2018 года выявила 18 нарушений «Ветеринарных правил содержания птиц на птицеводческих предприятиях закрытого типа» на птицефабрике «Пышминсккая».
Руководство фабрики обратилось в суд для признания недействительными результатов проверки и отмене предписания. Но суд в феврале 2019 года отказал в удовлетворении иска.
После этого прошла повторная проверка, выяснилось, что нарушения так и не устранены.
Ведомство требовало обеспечить подогрев дезинфицирующего раствора в дезбарьерах в зимнее время. Также требовало выполнения термической обработки корма, используемого в корм птице. Выделения транспортного средства для перевозки биологических отходов, оборудованного водонепроницаемым закрытым кузовом. Кроме этого, от фабрики требовали обеспечить дезинфекцию транспортного средства, инвентаря, инструментов и оборудования после каждого случая доставки биологических отходов для утилизации, а также дезинфекции почвы и места, где лежали трупы птицы.
По итогам проверки было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 8 ст. 19.5 КоАП РФ – «Невыполнение в установленный срок законных требований лиц … об устранении нарушений ветеринарно-санитарных требований и правил…». Наказание за данное правонарушение – «штраф на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей».