На месте скандальной клиники в Тюмени работает новая. Проверка полиции продолжается

По данным Роспотребнадзора, компания звонит потребителям и приглашает на бесплатное обследование. Затем пациентам сообщали о якобы неизлечимых заболеваниях, найденных у них. И предлагали лечение, цена которого превышала 100 тыс. рублей. Если пациент не мог оплатить всю сумму, предлагали кредит под 26% годовых и выше.