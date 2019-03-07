На месте скандальной клиники в Тюмени работает новая. Проверка полиции продолжается

Как сообщила «Нашему городу» начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Светлана Новик, проводимая в отношении «Клиники Сибирской» проверка еще не завершилась.
«По новой клинике к нам еще не обращался никто», - уточнила она.
По данным Роспотребнадзора, компания звонит потребителям и приглашает на бесплатное обследование. Затем пациентам сообщали о якобы неизлечимых заболеваниях, найденных у них. И предлагали лечение, цена которого превышала 100 тыс. рублей. Если пациент не мог оплатить всю сумму, предлагали кредит под 26% годовых и выше.
Жалобы на клинику стали поступать еще в апреле 2018 года. Работники клиники, в погоне за клиентами, дозвонились со своим предложением до руководителя тюменского Роспотребнадзора Галины Шарухо, чем только привлекли к своей деятельности дополнительное внимание СМИ и надзорных органов.