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На месте скандальной клиники в Тюмени работает новая. Проверка полиции продолжается

7 марта 2019, 04:40
В Тюмени на месте скандально известной «Клиники Сибирской» (ул. Грибоедова, д. 2) теперь работает новая - ООО «Центр реабилитации и восстановления». С жалобами на «наследницу» клиники в тюменский Роспотребнадзор уже обратились жители. По их словам, схема обмана не изменилась.
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УМВД

Как сообщила «Нашему городу» начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Светлана Новик, проводимая в отношении «Клиники Сибирской» проверка еще не завершилась.

«По новой клинике к нам еще не обращался никто», - уточнила она.

По данным Роспотребнадзора, компания звонит потребителям и приглашает на бесплатное обследование. Затем пациентам сообщали о якобы неизлечимых заболеваниях, найденных у них. И предлагали лечение, цена которого превышала 100 тыс. рублей. Если пациент не мог оплатить всю сумму, предлагали кредит под 26% годовых и выше.

Жалобы на клинику стали поступать еще в апреле 2018 года. Работники клиники, в погоне за клиентами, дозвонились со своим предложением до руководителя тюменского Роспотребнадзора Галины Шарухо, чем только привлекли к своей деятельности дополнительное внимание СМИ и надзорных органов.

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