Кто из тюменских глав вспомнил про 8 марта: изучаем официальные сайты и странички

Александр Моор, губернатор Тюменской области
Глава региона поздравил женщин не в своих аккаунтах в Instagram и «ВКонтакте», а на страничке правительства области. Он посвятил им строки поэтессы Ларисы Рубальской, а также добавил пару пожеланий от себя: «Не счесть числа написанных о женщинах и посвященных им поэтических строк. Женская мудрость, отзывчивость и чуткость вызывают неподдельное восхищение. Покоряет умение женщины все успевать: добиваться успехов в работе и общественной деятельности, заботиться о доме, уделять внимание семье, сохранять красоту и очарование».
Дмитрий Артюхов, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Северный коллега Моора, губернатор Дмитрий Артюхов накануне праздника поздравил врачей, фельдшеров и диспетчеров «Скорой помощи». «Это удивительные женщины: много времени и сил они отдают работе, при этом успевают заботиться о близких, создавать атмосферу тепла и уюта в доме, - написал он. - Наши прекрасные, дорогие женщины! Желаю вам счастья, заботы и внимания родных. Пусть у вас всегда будет время и возможность заниматься тем, что вы любите. Всего вам доброго каждый день!».
Наталья Комарова, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа
Женщины поздравлять друг друга с 8 марта не привыкли, поэтому Наталья Комарова накануне 8 марта хранит молчание. На сайте правительства округа последняя за сегодня новость посвящена предоставлению земельных участков инвесторам.
Владимир Мазур, глава Тобольска
Не стал поздравлять с 8 марта милых дам и глава Тобольска Владимир Мазур, слухи о возможном переводе которого в Тюмень обострились на фоне сегодняшней отставки главы комитета по делам национальностей Евгения Воробьева, который в свое время также был главой духовной столицы Сибири.
Александр Анохин, глава Заводоуковского городского округа
А вот Александр Анохин подошел к поздравлению довольно креативно. На сайте городского округа Анохин желает счастья: женского, материнского, профессионального. Заводоуковский глава уверен, что именно ради женщин мужчины идут на подвиги, «и сердца их бьются чаще».
Руслан Кухарук, глава Тюмени
Руслан Кухарук, хотя и завел на днях собственный сайт, поздравлять на нем женщин с наступающим праздником не стал. Нет поздравления и на сайте городской администрации.
Вячеслав Смелик, глава Ялуторовска
Вячеслав Николаевич решил ограничиться поздравлениями своего начальника — губернатора Александра Моора. На сайте города размещена запись от имени главы региона, а личного поздравления от Смелика на странице найти не удалось.
Федор Шишкин, глава Ишима
В отличие от ялуторовского коллеги, Федор Борисович поздравил дам лично на странице портала города. По его мнению, женщины «украшают мир своими открытыми улыбками, поражают своей искренностью, утонченной женственностью и удивительной мудростью».
Шишкин пожелал им «яркого весеннего настроения, любви и семейного благополучия».