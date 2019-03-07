Кто из тюменских глав вспомнил про 8 марта: изучаем официальные сайты и странички

Северный коллега Моора, губернатор Дмитрий Артюхов накануне праздника поздравил врачей, фельдшеров и диспетчеров «Скорой помощи». «Это удивительные женщины: много времени и сил они отдают работе, при этом успевают заботиться о близких, создавать атмосферу тепла и уюта в доме, - написал он. - Наши прекрасные, дорогие женщины! Желаю вам счастья, заботы и внимания родных. Пусть у вас всегда будет время и возможность заниматься тем, что вы любите. Всего вам доброго каждый день!».