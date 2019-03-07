Депутат Госдумы предложил приравнять ток-шоу к взрослому контенту

Он пояснил, что в подобных передачах, по его мнению, «присутствует нравственная педофилия». Кроме того, Виталий Милонов считает, что для участия в ток-шоу нельзя приглашать детей, а лишь совершеннолетних граждан.
Ранее в Госдуме предложили запретить продавать детям до 14 лет сладости, гамбургеры, чипсы, газированные напитки, инициатором идеи также стал Виталий Милонов. За несколько месяцев до этого депутат заявлял, что парламент любой страны имеет право на сумасшедшего депутата.
Однако позднее выяснилось, что парламентарий имел ввиду депутата сейма Латвии Александра Кирштейнса, который, по словам Виталия Милонова, собирался «раздробить Россию» во имя спокойствия Европы.
Еще одной инициативой парламентария стало предложение убрать алкогольные напитки с видных мест в российских магазинах.