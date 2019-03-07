nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Депутат Госдумы предложил приравнять ток-шоу к взрослому контенту

7 марта 2019, 06:30
Фото: pixabay.com
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о том, что в стране необходимо запретить показывать в дневном телеэфире ток-шоу.

Он пояснил, что в подобных передачах, по его мнению, «присутствует нравственная педофилия». Кроме того, Виталий Милонов считает, что для участия в ток-шоу нельзя приглашать детей, а лишь совершеннолетних граждан.

Однако позднее выяснилось, что парламентарий имел ввиду депутата сейма Латвии Александра Кирштейнса, который, по словам Виталия Милонова, собирался «раздробить Россию» во имя спокойствия Европы.

Еще одной инициативой парламентария стало предложение убрать алкогольные напитки с видных мест в российских магазинах.

Материалы по теме
Алкогольные напитки могут убрать с видных мест в магазинах РоссииВиталий Милонов: Любая страна имеет право на сумасшедшего депутата В России предложили запретить продажу сладостей, чипсов и гамбургеров детям до 14 лет
#Новости#Виталий Милонов#Госдума РФ#Запреты#Наиль Каримов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25