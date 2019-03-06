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В Тюмени на скамейку возле жилого дома упала глыба льда

6 марта 2019, 06:00
Фото: «ЧС Тюмень»
С крыши дома в Тюмени, расположенного на улице Геологоразведчиков, 26 на скамейку упала глыба льда и снега. В результате инцидента никто не пострадал. На лавочке и возле нее людей в этот момент не было.
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Тюмень

По словам местных жителей, которые рассказали о случившемся в тюменских группах в соцсетях, обледеневшая масса сорвалась с карниза дома. Они также возмущены работой коммунальных служб города.

Пользователи в комментариях также поддерживают негодование местных жителей и отмечают, что в момент падения глыбы льда с крыши возле скамейки могли играть дети, на ней также могли сидеть бабушки.

Пост также прокомментировали представители администрации города. По их словам, вопрос взят на контроль специалистами управы. Также в комментарии, который был отправлен от имени официальной группы «Тюмень – наш дом», власти города поблагодарили горожан за то, что они «вовремя сигнализируют о проблемах».

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