В Тюмени на скамейку возле жилого дома упала глыба льда

Пост также прокомментировали представители администрации города. По их словам, вопрос взят на контроль специалистами управы. Также в комментарии, который был отправлен от имени официальной группы «Тюмень – наш дом», власти города поблагодарили горожан за то, что они «вовремя сигнализируют о проблемах».