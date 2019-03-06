В Тюмени на скамейку возле жилого дома упала глыба льда

По словам местных жителей, которые рассказали о случившемся в тюменских группах в соцсетях, обледеневшая масса сорвалась с карниза дома. Они также возмущены работой коммунальных служб города.
Пользователи в комментариях также поддерживают негодование местных жителей и отмечают, что в момент падения глыбы льда с крыши возле скамейки могли играть дети, на ней также могли сидеть бабушки.
Пост также прокомментировали представители администрации города. По их словам, вопрос взят на контроль специалистами управы. Также в комментарии, который был отправлен от имени официальной группы «Тюмень – наш дом», власти города поблагодарили горожан за то, что они «вовремя сигнализируют о проблемах».