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Тюменцу грозит два года колонии за кражу детского питания

6 марта 2019, 08:00
Фото: pixabay.com
В Тюмени задержали 19-летнего местного жителя, который украл из торгового центра детское питание. Ему грозит до двух лет колонии.
Сюжет
Тюмень

По словам правоохранителей, к ним поступило заявление от сотрудников продуктового отдела торгового центра о том, что неизвестный совершил кражу детского питания. Было начато расследование.

Как удалось выяснить с помощью записей с камер видеонаблюдение, детское питание похитил молодой человек, который пришел в ТЦ с рюкзаком, куда и сложил похищенное. Вскоре личность злоумышленника была установлена. Он задержан.

Фигурантом уголовного дела оказался 19-летний тюменец. По его собственным словам, он похитил детское питание, чтобы затем продать по цене, ниже рыночной, а вырученные денежные средства потратить на личные нужды.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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#Новости#Кражи#Тюменская область#Детское питание#Торговые центры#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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