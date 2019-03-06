Тюменцу грозит два года колонии за кражу детского питания

По словам правоохранителей, к ним поступило заявление от сотрудников продуктового отдела торгового центра о том, что неизвестный совершил кражу детского питания. Было начато расследование.
Как удалось выяснить с помощью записей с камер видеонаблюдение, детское питание похитил молодой человек, который пришел в ТЦ с рюкзаком, куда и сложил похищенное. Вскоре личность злоумышленника была установлена. Он задержан.
Фигурантом уголовного дела оказался 19-летний тюменец. По его собственным словам, он похитил детское питание, чтобы затем продать по цене, ниже рыночной, а вырученные денежные средства потратить на личные нужды.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.