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Тюменскую филармонию закроют на полномасштабную реконструкцию

6 марта 2019, 07:30
Фото: pixabay.com
Концертный зал имени Юрия Гуляева закроют после 17 мая на полномасштабную реконструкцию, заявил директор Тюменской филармонии Андрей Чувашов.
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Тюмень

Он также рассказал, что в рамках реконструкции в филармонии отремонтируют фасад здания по улицам Челюскинцев и Республики, сцену, заменят верхнюю и нижнюю механику, вентиляционные механизмы, планшет сцены.

При этом оркестровую яму, которая была ранее в филармонии, не вернут. Она, по словам Андрея Чувашов, не нужна. Концертный зал спокойно справляется без нее. Планируется, что реконструкция будет завершено до 31 августа.

Во время ремонта часть концертов проведут во Дворец культуры «Нефтяник», в том числе заключительное выступление юбилейного сезона Тюменской филармонии.

На 1 октября намечено открытие 61-го концертного сезона. Его проведут в реконструированной филармонии.

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