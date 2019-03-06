Тюменскую филармонию закроют на полномасштабную реконструкцию

Он также рассказал, что в рамках реконструкции в филармонии отремонтируют фасад здания по улицам Челюскинцев и Республики, сцену, заменят верхнюю и нижнюю механику, вентиляционные механизмы, планшет сцены.
При этом оркестровую яму, которая была ранее в филармонии, не вернут. Она, по словам Андрея Чувашов, не нужна. Концертный зал спокойно справляется без нее. Планируется, что реконструкция будет завершено до 31 августа.
Во время ремонта часть концертов проведут во Дворец культуры «Нефтяник», в том числе заключительное выступление юбилейного сезона Тюменской филармонии.
На 1 октября намечено открытие 61-го концертного сезона. Его проведут в реконструированной филармонии.