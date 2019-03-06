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Расходы на культуру в РФ 19 млрд рублей в год. На СМИ тратят в 4 раза больше

6 марта 2019, 13:50
Фото: pixabay.com
В России снижаются расходы на культуру. Эксперты сомневаются, что подобная политика позволит преобразить культурную сферу.
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Бюджет

В общем разрезе бюджета в данную сферу будет выделено 0,44% всех средств. При этом 80% всех расходов будут связаны с обновлением технического оснащения и инфраструктуры. Развитие культуры в РФ в большей степени будет зависеть от региональных властей, отмечают «Новые известия».

В рамках нацпроектов предполагается выделить на эти цели 113 млрд рублей за 6 лет или 19 млрд в год. В лидерах по тратам на культуру – Ненецкий АО, Москва, Сахалин, Якутия.

Существует альтернатива государственным дотациям – коммерческие инвестиции. В США и Европе киноиндустрия и издательство книг самоокупаются. Однако эксперты сомневаются в подобных возможностях России. Например, билеты в театр для большинства жителей РФ уже являются серьезным расходом.

Более того, по примеру уголовного дела режиссёра Кирилла Серебренникова эксперты настаивают, что потратить государственные деньги не нарушив закон практически невозможно.

Между тем, на поддержание российских СМИ тратится 83 млрд рублей в год. Телевидение стало для государства важнейшим из искусств. Здесь полный контроль за «качеством» контента, который должен сплотить народ.

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#Новости#Культура#СМИ#Бюджет#Александр Мязин#Политика
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