Расходы на культуру в РФ 19 млрд рублей в год. На СМИ тратят в 4 раза больше

В общем разрезе бюджета в данную сферу будет выделено 0,44% всех средств. При этом 80% всех расходов будут связаны с обновлением технического оснащения и инфраструктуры. Развитие культуры в РФ в большей степени будет зависеть от региональных властей, отмечают «Новые известия».