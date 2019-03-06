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Прокуроры пригрозили тюменскому чиновнику из-за потопа в школе

6 марта 2019, 08:30
Фото: pixabay.com
Директор департамента образования областной столицы Вячеслав Воронцов получил представление от прокуратуры за протекающую крышу в школе №67.
Сюжет
Тюмень

В середине февраля стало известно, что в одном из корпусов образовательного учреждения произошло протекание кровли. В результате затоплены оказались четыре кабинета и коридор. Была начата проверка.

Позднее выяснилось, что инцидент произошел из-за отслоения кровельного покрытия и нарушения изоляции при водосборных воронках и на прямых участках кровли. Также стало известно, что директор школы была в курсе проблем с крышей.

Она неоднократно обращалась в департамент образования города Тюмени с просьбой выделить средства на ремонт кровли, однако финансирование так и не поступило. В ближайшее время Вячеславу Воронцову и департаменту, который он возглавляет, будет необходимо устранить нарушения.

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