Прокуроры пригрозили тюменскому чиновнику из-за потопа в школе

В середине февраля стало известно, что в одном из корпусов образовательного учреждения произошло протекание кровли. В результате затоплены оказались четыре кабинета и коридор. Была начата проверка.
Позднее выяснилось, что инцидент произошел из-за отслоения кровельного покрытия и нарушения изоляции при водосборных воронках и на прямых участках кровли. Также стало известно, что директор школы была в курсе проблем с крышей.
Она неоднократно обращалась в департамент образования города Тюмени с просьбой выделить средства на ремонт кровли, однако финансирование так и не поступило. В ближайшее время Вячеславу Воронцову и департаменту, который он возглавляет, будет необходимо устранить нарушения.