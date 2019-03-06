Прокуроры пригрозили тюменскому чиновнику из-за потопа в школе

Она неоднократно обращалась в департамент образования города Тюмени с просьбой выделить средства на ремонт кровли, однако финансирование так и не поступило. В ближайшее время Вячеславу Воронцову и департаменту, который он возглавляет, будет необходимо устранить нарушения.