Понадобилась помощь на дороге? CARTAXI - удобный сервис вызова эвакуатора

В первую очередь, мы говорим о таких малоприятных ситуациях, когда неожиданно в пути глохнет автомобиль, случилось ДТП или заблокировался замок зажигания. Причины могут быть и другие, но помощь всегда должна быть оперативной, качественной и доступной по цене.
Предупрежден – значит вооружен!
Ответственный водитель всегда себя подстрахует и запишет номер телефона экстренного вызова эвакуатора. Тогда, если уж и возникнет форс-мажорная ситуация на дороге, нужные контакты под рукой значительно сохранят не только время, но и нервы.
Также важно, чтобы эвакуатор смог прийти на помощь в любое время суток и с минимальным сроком ожидания. Например, сервис в Каменск-Уральском сервис ekb.cartaxi.io/kamensk-uralskiy работает и днем и ночью, а время ожидания занимает от семи минут. Вызвать эвакуатор можно по бесплатному телефону 8 800 551 80 09, или оставить заявку на сайте компании — тогда оператор сам свяжется с вами. Если вы привыкли все держать под своим контролем, то лучшее решение в таких вопросах — это заранее установленное мобильное приложение CARTAXI.
В приложении вы можете не только заказать эвакуатор в Каменск-Уральском, но и отследить в реальном времени выполнение своего заказа и сделать оплату.
Удобный сервис CARTAXI работает по принципу такси для автомобилей и объединяет информацию обо всех свободных эвакуаторах в городе. А с помощью приложения появилась возможность быстро решить проблему по транспортировке автомобиля.
Компания CARTAXI предлагает не только удобный сервис обслуживания, но и большую базу спецтехники, которая позволит транспортировать любой автомобиль: от легкового до грузового. И одно из важных преимуществ сервиса CARTAXI — это низкие цены, что делает услуги этой компании доступными каждому.
Тарифы на эвакуацию транспорта зависят от трех основных параметров:
Если автотранспортное средство по каким-либо причинам не на ходу, например, заблокированы колеса или неисправно рулевое управление или «полетела» тормозная система - стоимость услуг повышается. Узнать точные тарифы на перевозку автомобильной техники можно, у оператора CARTAXI, для этого нужно сообщить ему модель транспортного средства, причину для транспортировки и точный адрес выезда. В мобильном приложении также будет необходимо указать соответствующие данные и кратко описать случившуюся ситуацию на дороге.
Приложение CARTAXI доступно в Google Play и в App Store