Понадобилась помощь на дороге? CARTAXI - удобный сервис вызова эвакуатора

Также важно, чтобы эвакуатор смог прийти на помощь в любое время суток и с минимальным сроком ожидания. Например, сервис в Каменск-Уральском сервис ekb.cartaxi.io/kamensk-uralskiy работает и днем и ночью, а время ожидания занимает от семи минут. Вызвать эвакуатор можно по бесплатному телефону 8 800 551 80 09, или оставить заявку на сайте компании — тогда оператор сам свяжется с вами. Если вы привыкли все держать под своим контролем, то лучшее решение в таких вопросах — это заранее установленное мобильное приложение CARTAXI.