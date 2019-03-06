Мебель своими руками: с чего начать и где взять идеи?

Правда, чтобы мебель ручной работы радовала глаз, была качественной и не выглядела кустарной, нужны определенные знания и навыки. Начинающему мастеру помогут готовые инструкции и советы.
Делать оригинальную мебель в домашних условиях и создавать стильные и полезные предметы декора из старых и ненужных вещей научит «Мебельный эксперт».
На этом сайте вы найдете огромное количество полезной информации по самодельной мебели и дизайну интерьера. Опытные мастера дают рекомендации и делятся лайфхаками по сборке, уходу и ремонту готовой мебели.
Подробные мастер-классы от «Мебельного эксперта» - это источник вдохновения и свежих идей для изготовления мебели своими руками и функционального обустройства дома. Благодаря поэтапным урокам с детальным описанием процесса и фотографиям, вы узнаете, как сделать журнальный стол, удобные и красивые полки, вешалки для одежды, шкафы и многое другое.
Замечательно то, что для handmade-мебели совсем не обязательно использовать дорогостоящие материалы. Начинающие мастера могут пустить в ход подручную фурнитуру и устаревшие или пришедшие в негодность вещи: картонные коробки, ящики, паллеты, сломанную технику и часы, баночки из под печенья и консервов, автомобильные шины, ведра, проволоку и многое другое.
Для украшения подойдут пуговицы, бусины, ракушки, камешки, старые открытки, фотографии, засушенные листья, бумажные салфетки. Все то, что вы собирали и хранили многие годы на антресолях или в кладовке, получит новую и яркую жизнь.
Научиться делать мебель своими руками можно за короткое время, в любом возрасте и даже в условиях квартиры. Подберите подходящий материал, инструмент, а главное запаситесь желанием и терпением. Ну а чтобы поверить в собственные силы, можно начать с несложного, но полезного для дома декора. Например, можно поэкспериментировать с оформлением абажура светильника, подсвечника, рамки для фотографий или ключницы для прихожей. У каждого в доме найдется штампованный предмет, которому можно придать яркость и индивидуальность.
А «Мебельный эксперт» собрал множество оригинальных идей для домашнего творчества. Например, подставку для карандашей своими руками можно изготовить вместе с детьми. Вы получите не только гарантированное удовольствие от совместной работы, но и полезную вещь в дом.