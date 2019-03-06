Мебель своими руками: с чего начать и где взять идеи?

Научиться делать мебель своими руками можно за короткое время, в любом возрасте и даже в условиях квартиры. Подберите подходящий материал, инструмент, а главное запаситесь желанием и терпением. Ну а чтобы поверить в собственные силы, можно начать с несложного, но полезного для дома декора. Например, можно поэкспериментировать с оформлением абажура светильника, подсвечника, рамки для фотографий или ключницы для прихожей. У каждого в доме найдется штампованный предмет, которому можно придать яркость и индивидуальность.