МЧС эвакуировало почти 30 человек из-за пожара на балконе в Тюмени

Поводом для эвакуации нескольких десятков человек стал пожар на балконе. Огонь повредил балкон по всей площади и внутреннюю отделку квартиры на площади три квадратных метра.
Возгорание удалось ликвидировать за десять минут. На место выезжали 24 человека личного состава спасателей и восемь единиц спецтехники. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
В МЧС по Тюменской области также рассказали, почему в последнее время происходят пожары на балконах. Чаще всего это происходить из-за того, что жильцы хранят на них легковоспламеняющиеся вещества, тряпки, которые могут вспыхнуть из-за случайно залетевшего в открытое окно окурка.