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МЧС эвакуировало почти 30 человек из-за пожара на балконе в Тюмени

6 марта 2019, 05:30
Фото: pixabay.com
Во вторник, 5 марта, сотрудники МЧС провели эвакуацию жильцов девятиэтажного многоквартирного жилого дома, расположенного на улице Ямской в Тюмени. Из здания вывели 27 человек.
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Тюмень

Поводом для эвакуации нескольких десятков человек стал пожар на балконе. Огонь повредил балкон по всей площади и внутреннюю отделку квартиры на площади три квадратных метра.

Возгорание удалось ликвидировать за десять минут. На место выезжали 24 человека личного состава спасателей и восемь единиц спецтехники. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

В МЧС по Тюменской области также рассказали, почему в последнее время происходят пожары на балконах. Чаще всего это происходить из-за того, что жильцы хранят на них легковоспламеняющиеся вещества, тряпки, которые могут вспыхнуть из-за случайно залетевшего в открытое окно окурка.

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