МЧС эвакуировало почти 30 человек из-за пожара на балконе в Тюмени

В МЧС по Тюменской области также рассказали, почему в последнее время происходят пожары на балконах. Чаще всего это происходить из-за того, что жильцы хранят на них легковоспламеняющиеся вещества, тряпки, которые могут вспыхнуть из-за случайно залетевшего в открытое окно окурка.