Как правильно выбрать офисную мебель для персонала?

От того, как подобрать офисную мебель, будет зависеть не только имидж компании, но здоровье и трудоспособность сотрудников, т.к. от комфорта и функциональности рабочего места напрямую зависит эффективность деятельности компании. Каждый руководитель должен ориентироваться в обустройстве рабочих мест не только исходя из своего вкуса, но и с учетом общих рекомендаций.