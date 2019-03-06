Как правильно выбрать офисную мебель для персонала?

От того, как подобрать офисную мебель, будет зависеть не только имидж компании, но здоровье и трудоспособность сотрудников, т.к. от комфорта и функциональности рабочего места напрямую зависит эффективность деятельности компании. Каждый руководитель должен ориентироваться в обустройстве рабочих мест не только исходя из своего вкуса, но и с учетом общих рекомендаций.
Важное значение в любом рабочем процессе имеет функциональность и эргономичность. Поэтому так важно обращать внимание при выборе мебели для офиса на многозадачность, качество и долговечность ее службы.
Офисные наборы для персонала могут быть относительно невысокой стоимости, но тем не менее выполнены в достойном качестве и в современных стилях: экостиль или евроофис. Офисная мебель должна обязательно быть ориентированной на рабочие обязанности сотрудника и оборудована всем необходимым: удобные стол и стул, тумба для личных вещей, шкаф и полки для хранения документов.
Мебель для офиса руководителя - говорит о стиле, успешности и вкусе начальника. Кабинет руководителя всегда будет визитной карточкой компании. Он может быть выполнен как в классике, так и в строгом минимализме, или в роскошном стиле винтаж.
Помимо рабочего стола и шкафов с документами, в кабинете можно установить предметы декора: комод, аквариум, стеллаж для наград и сувениров. Стол начльника оборудуется современной оргтехникой и дорогими канцелярскими наборами. Большую роль в таком кабинете - играет кресло руководителя. Оно, безусловно, должно быть выполнено из высококачественных материалов и громко заявлять о статусе своего хозяина.
Стойка ресепшена может иметь прямую, полукруглую или П-образную форму. Выбор зависит от дизайна всего помещения. Отличным вариантом будут модели закрытого типа. Они более функциональна и оборудованы большим количеством шкафов и полок для хранения, а сотрудник, который работает на виду у всех будет чувствовать себя более комфортно.
Для гостей и клиентов компании должна быть оборудована зона ожидания. Это могут быть диваны, кресла или мягкие стулья. Рядом с местами посетителями должен стоять небольшой стол.
Кроме всего прочего, офис может быть оборудован комнатами для переговоров, перегородками, шкафами-купе и сейфами.
Как и где выгодно приобрести мебель для своего офиса
При выборе офисной мебели одно из важных значений имеет, конечно, цена. Все траты должны быть разумными, поэтому слишком низкая стоимость, скорее говорит о недостойном качестве. Разумнее будет потратить время и изучить предложения мебельных компаний.
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