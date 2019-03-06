ГИБДД выдает автолюбителям Тюмени старые номера и знаки других регионов

По информации начальника отделения пропаганды ГИБДД региона, на данный момент отмечается нехватка ГРЗ. Ежегодно в Тюмени растет число новых автомобилей, поэтому могут происходить подобные ситуации.
В настоящее время было решено воспользоваться резервом освободившихся номерных знаков. Подобная практика является временной до момента поступления новых ГРЗ в конце марта. При этом юрлица получат регистрационные знаки других регионов. По словам Анжелы Борисовой, проблем с ними не будет. Знаки соответствуют ГОСТу.
Подобная ситуация уже возникала в регионе 1,5 года назад. Автомобилисты получали регистрационные знаки Башкортостана и Курганской области.