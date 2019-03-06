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ГИБДД выдает автолюбителям Тюмени старые номера и знаки других регионов

6 марта 2019, 11:20
Фото: pixabay.com
ГИБДД областной столицы предлагают местным автолюбителям госномера из резерва и других областей. Отмечается, что часть номеров использовалась в области.
Сюжет
Тюмень

По информации начальника отделения пропаганды ГИБДД региона, на данный момент отмечается нехватка ГРЗ. Ежегодно в Тюмени растет число новых автомобилей, поэтому могут происходить подобные ситуации.

В настоящее время было решено воспользоваться резервом освободившихся номерных знаков. Подобная практика является временной до момента поступления новых ГРЗ в конце марта. При этом юрлица получат регистрационные знаки других регионов. По словам Анжелы Борисовой, проблем с ними не будет. Знаки соответствуют ГОСТу.

Подобная ситуация уже возникала в регионе 1,5 года назад. Автомобилисты получали регистрационные знаки Башкортостана и Курганской области.

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#Новости#ГИБДД#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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