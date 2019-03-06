ГИБДД выдает автолюбителям Тюмени старые номера и знаки других регионов

В настоящее время было решено воспользоваться резервом освободившихся номерных знаков. Подобная практика является временной до момента поступления новых ГРЗ в конце марта. При этом юрлица получат регистрационные знаки других регионов. По словам Анжелы Борисовой, проблем с ними не будет. Знаки соответствуют ГОСТу.