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Для тех, кто планирует строиться этим летом: коттеджи из клееного бруса

6 марта 2019, 05:41
Фото: terem-pro.ru
Клееный брус — доступный, но качественный и экологически безопасный строительный материал – может стать оптимальным решением для строительства загородного жилья.

Все чаще жители мегаполисов стремятся к загородной жизни в частном доме подальше от городского шума и суеты. А строительство дома из дерева - это реальная возможность получить комфортное жильё с максимальной выгодой.

Коттеджи и дачные дома из клееного бруса — безупречное сочетание классики и технологий. Дом из дерева - это всегда воплощение традиций и домашнего уюта. А современные способы обработки древесины позволяют сделать такое жилье безопасным, надежным и комфортным для проживания.

Почему все больше людей выбирают дома из клееного бруса?

Деревянный дом – это не просто жилье, а образ жизни, наполненный энергией природы. Дома, построенные из клееного бруса, обладают целым рядом преимуществ.

Себестоимость деревянного дома гораздо дешевле кирпичного, а итоговая цена коттеджа из клееного бруса будет примерна равна трехкомнатной квартире в центре города.

Клееный брус — абсолютно экологичный и безопасный для здоровья материал. В таких домах всегда сохраняется природный аромат древесины и благоприятный микроклимат.

Особенности производства клееного бруса позволяют заселяться в жилье сразу после строительства: т.к. не требуется время для обычно естественной «усадки» деревянного каркаса.

Специальная технология сращивания древесины увеличивает прочность и исключает даже малейшую деформацию дерева.

Легкость. Масса готового сруба из клееного бруса гораздо легче каменного каркаса. Соответственно упрощаются требование к грунту и фундаменту.

Экономия на отделке. Клееный брус — чистовой материал для строительства. Максимум, что может понадобиться — это покрыть древесину лаком и специальными защитными средствами.

Не требуется самостоятельной доводки. Компания «Теремъ» предлагает полный цикл работ по строительству домов из клееного бруса по типовому или индивидуальному проекту:

  • подготовка и изготовление на собственном производстве клеёного бруса и комплектующих для будущего здания;
  • фундаментные работы;
  • доставка материалов на ваш участок.

Строительство и отделка под ключ:

  • чистовой пол;
  • установка оконных рам и межкомнатных дверей;
  • обшивка потолка и стен внутри вагонкой;
  • утепление внутри и снаружи здания;
  • обустройство крыльца и кровельные работы.

Получить подробную информацию по строительству коттеджей из клееного бруса можно на сайте компании «Теремъ».

#Новости#Строительство#Домостроение#Дом#Дерево#Тюмень#Ирина Швецова#Технологии
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