Для тех, кто планирует строиться этим летом: коттеджи из клееного бруса

Все чаще жители мегаполисов стремятся к загородной жизни в частном доме подальше от городского шума и суеты. А строительство дома из дерева - это реальная возможность получить комфортное жильё с максимальной выгодой.
Коттеджи и дачные дома из клееного бруса — безупречное сочетание классики и технологий. Дом из дерева - это всегда воплощение традиций и домашнего уюта. А современные способы обработки древесины позволяют сделать такое жилье безопасным, надежным и комфортным для проживания.
Почему все больше людей выбирают дома из клееного бруса?
Деревянный дом – это не просто жилье, а образ жизни, наполненный энергией природы. Дома, построенные из клееного бруса, обладают целым рядом преимуществ.
Себестоимость деревянного дома гораздо дешевле кирпичного, а итоговая цена коттеджа из клееного бруса будет примерна равна трехкомнатной квартире в центре города.
Клееный брус — абсолютно экологичный и безопасный для здоровья материал. В таких домах всегда сохраняется природный аромат древесины и благоприятный микроклимат.
Особенности производства клееного бруса позволяют заселяться в жилье сразу после строительства: т.к. не требуется время для обычно естественной «усадки» деревянного каркаса.
Специальная технология сращивания древесины увеличивает прочность и исключает даже малейшую деформацию дерева.
Легкость. Масса готового сруба из клееного бруса гораздо легче каменного каркаса. Соответственно упрощаются требование к грунту и фундаменту.
Экономия на отделке. Клееный брус — чистовой материал для строительства. Максимум, что может понадобиться — это покрыть древесину лаком и специальными защитными средствами.
Не требуется самостоятельной доводки. Компания «Теремъ» предлагает полный цикл работ по строительству домов из клееного бруса по типовому или индивидуальному проекту:
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