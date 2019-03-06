Для тех, кто планирует строиться этим летом: коттеджи из клееного бруса

Коттеджи и дачные дома из клееного бруса — безупречное сочетание классики и технологий. Дом из дерева - это всегда воплощение традиций и домашнего уюта. А современные способы обработки древесины позволяют сделать такое жилье безопасным, надежным и комфортным для проживания.