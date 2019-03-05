В Тюмени бывший кассир банка пойдет под суд за присвоение более 1,8 млн рублей

Из материалов уголовного дела следует, что она в период с сентября 2017 года по август 2018 года похитила из кассы банка более 1,8 млн рублей.
Эти деньги тогда еще заведующая кассой потратила на погашение кредитов в других банках, покупку продуктов и т.д.
В октябре прошлого года у банка отозвали лицензию и назначили временную администрацию. Недостачу выявили в следующем месяце в ходе ревизии. Сын внес за мать более 1 млн рублей в качестве возмещения ушерба.
На оставшуюся сумму заявлен гражданский иск.