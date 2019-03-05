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В Тюмени бывший кассир банка пойдет под суд за присвоение более 1,8 млн рублей

5 марта 2019, 11:46
Фото: novostivolgograda.ru
В Тюмени прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении экс-заведующего кассой «Уралтрансбанка». Как сообщили «Нашему городу» в областном надзорном ведомстве, ее обвиняют в присвоении денег в особо крупном размере. Ей грозит до десяти лет тюрьмы.
Сюжет
Тюмень

Из материалов уголовного дела следует, что она в период с сентября 2017 года по август 2018 года похитила из кассы банка более 1,8 млн рублей.

Эти деньги тогда еще заведующая кассой потратила на погашение кредитов в других банках, покупку продуктов и т.д.

В октябре прошлого года у банка отозвали лицензию и назначили временную администрацию. Недостачу выявили в следующем месяце в ходе ревизии. Сын внес за мать более 1 млн рублей в качестве возмещения ушерба.

На оставшуюся сумму заявлен гражданский иск.

#Новости#Присвоение денег#Тюменская область#Тюмень#Радик Енчу#Происшествия
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