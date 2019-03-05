В Тюмени бывший кассир банка пойдет под суд за присвоение более 1,8 млн рублей

В Тюмени прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении экс-заведующего кассой «Уралтрансбанка». Как сообщили «Нашему городу» в областном надзорном ведомстве, ее обвиняют в присвоении денег в особо крупном размере. Ей грозит до десяти лет тюрьмы.

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