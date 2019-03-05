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Тюмень может начать поставки тары узбекскому агропрому

5 марта 2019, 06:41
Фото: Pixabay
Тюменские предприятия могут выступить поставщиками тары и индивидуальной упаковки предприятиям холдинга «Узбекозиковкатхолдинг». Об этом сообщается на сайте Тюменского технопарка.
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Тюмень

В результате предстоящей реализации инвестиционных проектов, торговый оборот между Тюменской областью и Узбекистаном значительно превысит текущие показатели, отмечают в технопарке.

Представители крупных холдингов Узбекистана «Узбекозиковкатхолдинг» и «Узагроэкспорт» посетили индустриальные парки Тюменской области на прошлой неделе.

Компании рассматривают возможности совместного строительства на территории индустриального парка ДСК-500 опто-распределительного центра.

Напомним, что 28 января 2019 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил в двухмесячный срок ликвидировать «Узбекозиковкатхолдинг» с внесением предложений по созданию саморегулируемой организации в данной отрасли. Его поручение должны исполнить Агентство по управлению государственными активами совместно с Минфином Узбекистана.

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