Тюмень может начать поставки тары узбекскому агропрому

В результате предстоящей реализации инвестиционных проектов, торговый оборот между Тюменской областью и Узбекистаном значительно превысит текущие показатели, отмечают в технопарке.
Представители крупных холдингов Узбекистана «Узбекозиковкатхолдинг» и «Узагроэкспорт» посетили индустриальные парки Тюменской области на прошлой неделе.
Компании рассматривают возможности совместного строительства на территории индустриального парка ДСК-500 опто-распределительного центра.
Напомним, что 28 января 2019 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил в двухмесячный срок ликвидировать «Узбекозиковкатхолдинг» с внесением предложений по созданию саморегулируемой организации в данной отрасли. Его поручение должны исполнить Агентство по управлению государственными активами совместно с Минфином Узбекистана.