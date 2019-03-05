Тюмень может начать поставки тары узбекскому агропрому

Напомним, что 28 января 2019 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил в двухмесячный срок ликвидировать «Узбекозиковкатхолдинг» с внесением предложений по созданию саморегулируемой организации в данной отрасли. Его поручение должны исполнить Агентство по управлению государственными активами совместно с Минфином Узбекистана.