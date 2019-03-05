Порядка 500 км дорог отремонтируют в Тюменской области в 2019 году

Об этом было заявлено на первом всероссийском совещании национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», где также подвели итоги прошлых годов.
Старт приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" был объявлен в 2017 году, за это время в Тюменской области привели в порядок более 400 км дорог. В прошлом году отремонтировали почти 200 участков, протяженность которых составила 179 км, а также провели реконструкцию 5,9 км автодороги «Тюмень-Боровский-Богандинский».
Что же касается совещания, то, по словам заместителя начальника ГУС Тюменской области Андрея Чистякова, дискуссия получилась продуктивной. Удалось обсудить вопросы и темы, которые накопились в рамках подготовки региональной программы.
Дата публикации: 25 декабря 2019 года