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Порядка 500 км дорог отремонтируют в Тюменской области в 2019 году

5 марта 2019, 05:00
Фото: pixabay.com
В текущем году в Тюменской области планируют отремонтировать более 300 автодорог протяженностью около 500 км.
Сюжет
Тюмень

Об этом было заявлено на первом всероссийском совещании национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», где также подвели итоги прошлых годов.

Старт приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" был объявлен в 2017 году, за это время в Тюменской области привели в порядок более 400 км дорог. В прошлом году отремонтировали почти 200 участков, протяженность которых составила 179 км, а также провели реконструкцию 5,9 км автодороги «Тюмень-Боровский-Богандинский».

Что же касается совещания, то, по словам заместителя начальника ГУС Тюменской области Андрея Чистякова, дискуссия получилась продуктивной. Удалось обсудить вопросы и темы, которые накопились в рамках подготовки региональной программы.

Дата публикации: 25 декабря 2019 года

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