Неизвестные инвесторы пытаются перекупить долги авиакомпании Utair

Между тем, остается неизвестным, кто именно пытается перекупить долг. По словам председателя правления «Траста», «это вопрос цены». Более того, РБК опубликовал сообщение, что «Уралсиб» предлагает купить его долю кредита Utair.
По мнению ряда экспертов, подобные действия могут говорить о желании получения контроля над ситуацией в авиакомпании.
Попытка консолидации долга Utair происходит на фоне иска МТС-Банка.
Авиакомпания сообщила о финансовых проблемах в конце 2018 года. Выплаты по кредитам были приостановлены. При этом было сделано заявление, что долги и начисленные по ним проценты начнут погашать не раньше лета 2019 года.