Более 3 тыс. тонн рыбы выращено за 2018 год в Тюменской области

Эксперты отмечают, что всего в Уральском Федеральном округе было выращено 8,7 тыс. тонн рыбы. В 2018 году в Тюменской области было произведено 956 тонн карпа, 917 тонн пеляди, щуки 389 тонн, почти 20 тонн осетровых пород.