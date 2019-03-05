Более 3 тыс. тонн рыбы выращено за 2018 год в Тюменской области

Эксперты отмечают, что всего в Уральском Федеральном округе было выращено 8,7 тыс. тонн рыбы. В 2018 году в Тюменской области было произведено 956 тонн карпа, 917 тонн пеляди, щуки 389 тонн, почти 20 тонн осетровых пород.
Сообщается, что за последние 2 года в 1,5 раза вырос объем зарыбления рыбоводных участков. В прошлом году произведено 137 млн штук личинок и молоди сиговых. Для рыбоводов предоставляются субсидии.
Около 200 тыс. га составляет рыбохозяйственный фонд региона. На этом рынке работают 78 организаций. Лидерами по выращиванию рыбы являются Сладковский и Казанский районы. В 2019 году в Аромашевском районе региона запустили комплекс по выращиванию радужной форели.