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Более 3 тыс. тонн рыбы выращено за 2018 год в Тюменской области

5 марта 2019, 09:58
Фото: Министерство сельского хозяйства РФ
В Тюменской области рыбоводы вырастили более 3 тыс. тонн рыбы за прошлый год. Регион занял 2 место в УрФО по данному направлению производства.

Эксперты отмечают, что всего в Уральском Федеральном округе было выращено 8,7 тыс. тонн рыбы. В 2018 году в Тюменской области было произведено 956 тонн карпа, 917 тонн пеляди, щуки 389 тонн, почти 20 тонн осетровых пород.

Сообщается, что за последние 2 года в 1,5 раза вырос объем зарыбления рыбоводных участков. В прошлом году произведено 137 млн штук личинок и молоди сиговых. Для рыбоводов предоставляются субсидии.

Около 200 тыс. га составляет рыбохозяйственный фонд региона. На этом рынке работают 78 организаций. Лидерами по выращиванию рыбы являются Сладковский и Казанский районы. В 2019 году в Аромашевском районе региона запустили комплекс по выращиванию радужной форели.

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#Новости#Производство#Рыба#Александр Мязин#Экономика
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