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Антон Фирсов стал главой департамента ЖКХ Тюменской области

5 марта 2019, 12:50
Фото: Тюменьэнерго
Губернатор Тюменской области 5 марта подписал распоряжение о назначении главой регионального департамента ЖКХ Антона Фирсова. Отмечается, что ранее он занимал пост замгендиректора «Тюменьэнерго». Предполагается, что 6 марта замгубернатора Вячеслав Вахрин представит руководителя сотрудникам департамента.
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Тюмень

Фирсов был руководителем филиала «Тюменские распределительные сети» и возглавлял «Нефтеюганские электрические сети».

Предыдущий руководитель регионального департамента ЖКХ Михаил Гилев в сентябре 2018 года возглавил департамент ЖКХ в Минстрое. Обязанности руководителя до 5 марта исполнял Алексей Майер.

Фирсов окончил электротехнический факультет Омского политехнического института. В 2000-х годах переехал в ХМАО, где начал работать в Пойковских электросетях. С 2008 года он начал работать в ОАО «Тюменьэнерго».

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#Новости#Тюменьэнерго#ЖКХ#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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