Антон Фирсов стал главой департамента ЖКХ Тюменской области

Фирсов был руководителем филиала «Тюменские распределительные сети» и возглавлял «Нефтеюганские электрические сети».
Предыдущий руководитель регионального департамента ЖКХ Михаил Гилев в сентябре 2018 года возглавил департамент ЖКХ в Минстрое. Обязанности руководителя до 5 марта исполнял Алексей Майер.
Фирсов окончил электротехнический факультет Омского политехнического института. В 2000-х годах переехал в ХМАО, где начал работать в Пойковских электросетях. С 2008 года он начал работать в ОАО «Тюменьэнерго».