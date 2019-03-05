83-летняя тюменка выпала из окна пятиэтажного дома, женщина в реанимации

В УМВД по городу Тюмени пояснили, что женщина выпала из окна своей квартиры, расположенной на третьем этаже. Пенсионерка упала на козырек здания, откуда ее сняли спасатели и передали пострадавшую медикам.
Женщину госпитализировали с сочетанной травмой, врачи оценивают ее состояние как средне тяжелое. Она находится в реанимации.
Криминального характера падение пенсионерки не носит, заявили в полиции, и добавили, что у женщины есть проблемы со здоровьем, она состоит на учете. По факту падения человека из окна проводится проверка.