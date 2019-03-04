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В Тюмени на этой неделе потеплеет до четырех градусов

4 марта 2019, 03:00
Фото: pixabay.com
На этой неделе, с 4 по 10 марта, в Тюмени потеплеет до четырех градусов.
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Тюмень

В понедельник, 4 марта, в Тюмени ожидается переменная облачность, снег и до -3 градусов днем. Во вторник, 5 марта, осадков не ожидается. Во второй рабочий день недели в областной столице похолодает до -7 градусов.

В среду, 6 марта, в Тюмени потеплеет до двух градусов, возможен дождь. В четверг, 7 марта, также возможен дождь, дневная температура составит четыре градуса тепла. В пятницу, 8 марта, вновь похолодает. В Международный женский день в Тюмени будет -6 градусов.

В субботу, 9 марта, днем воздух прогреется до -3 градусов, также метеорологи прогнозируют снег. В воскресенье, 10 марта, в Тюмени вновь будет плюсовая температура. Воздух в последний день недели прогреется до +1 градуса, в этот день также возможен снег.

В пятницу, субботу и воскресенье ожидаются геомагнитные бури.

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