В Тюмени на этой неделе потеплеет до четырех градусов

В субботу, 9 марта, днем воздух прогреется до -3 градусов, также метеорологи прогнозируют снег. В воскресенье, 10 марта, в Тюмени вновь будет плюсовая температура. Воздух в последний день недели прогреется до +1 градуса, в этот день также возможен снег.