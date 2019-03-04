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Российские акции дешевеют на фоне позитивных новостей. ЦБ РФ ожидает инфляцию в 4%

4 марта 2019, 13:41
Фото: pixabay.com
Акции российских компаний на бирже ММВБ и РТС 4 марта незначительно дешевеют в пределах 0,3%. Аналитики отмечают, что хуже рынка торгуются бумаги металлургических компаний, «Газпрома», и банков РФ. Лучше рынка бумаги НЛМК, «Аэрофлота», «Яндекса», МТС.

Финансовые биржи Азии завершили день ростом в пределах 1%. Аналитики отмечают, что основные новости мировой экономики стоит ожидать ближе к пятнице, когда появятся данные по рынку труда в США. Европейские биржи тоже растут. Акции «НОВАТЭК» подорожали в пределах 1,2% из-за новостей о выкупе 385 487 собственных обыкновенных акций.

Начало недели отмечено снижением курса доллара до 65,75 рублей. Рост рубля происходит на фоне удорожания нефти марки Brent до $65,82 за баррель.

ЦБ РФ ожидает возвращение инфляции в России к уровню 4% в год во 2 квартале. На данный момент она составляет 5% из-за увеличения НДС.

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#Новости#Экономика#Биржи#Александр Мязин
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