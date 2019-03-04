Российские акции дешевеют на фоне позитивных новостей. ЦБ РФ ожидает инфляцию в 4%

Финансовые биржи Азии завершили день ростом в пределах 1%. Аналитики отмечают, что основные новости мировой экономики стоит ожидать ближе к пятнице, когда появятся данные по рынку труда в США. Европейские биржи тоже растут. Акции «НОВАТЭК» подорожали в пределах 1,2% из-за новостей о выкупе 385 487 собственных обыкновенных акций.
Начало недели отмечено снижением курса доллара до 65,75 рублей. Рост рубля происходит на фоне удорожания нефти марки Brent до $65,82 за баррель.
ЦБ РФ ожидает возвращение инфляции в России к уровню 4% в год во 2 квартале. На данный момент она составляет 5% из-за увеличения НДС.