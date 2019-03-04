Прах Нестора Махно вернут из Франции на историческую родину в Гуляй-Поле

В Гуляйпольском районе он организовал свободную коммуну, отобрав все помещичьи земли. После победы Красной армии в Крыму и окончательном разгроме армии барона Врангеля стал отстаивать свою независимость от коммунистов. Несколько раз отбивал у красных Гуляй-Поле. После разгрома армии, Махно перешел с небольшим отрядом румынскую границу, а затем перебрался в Париж, где и умер от туберкулеза.