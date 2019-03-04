Прах Нестора Махно вернут из Франции на историческую родину в Гуляй-Поле

На родину, в нынешний районный центр Запорожской области Гуляй-Поле, собираются перевезти прах Нестора Ивановича Махно. Об этом заявили в Гуляйпольской администрации. По словам ее главы Александра Ищенко, все документы по перевозке праха Нестора Махно готовы. Решение было одобрено депутатами и администрацией Запорожской области.
Александр Ищенко рассказал о подробностях возвращения праха командующего крестьянской повстанческой армией: «С нашей стороны готовы все документы, есть заявление внучатого племянника Нестора Махно о возвращении на родину праха его предка. Уже решили, где должны находиться останки Нестора Махно, — в музее. Сейчас ждем окончательного ответа от французской стороны».
Махно воевал против оккупировавших Украину в Первую мировую войну немцев, Центральной Рады, Врангеля, а потом и «красных». Брал Александров (ныне Запорожье), Мариуполь, Бердянск. Его армия доходила до ста тысяч штыков и сабель. Махновцы штурмовали Перекоп и Турецкий вал, именно его дивизии переправились через Сиваш в тыл врангелевской армии.
В Гуляйпольском районе он организовал свободную коммуну, отобрав все помещичьи земли. После победы Красной армии в Крыму и окончательном разгроме армии барона Врангеля стал отстаивать свою независимость от коммунистов. Несколько раз отбивал у красных Гуляй-Поле. После разгрома армии, Махно перешел с небольшим отрядом румынскую границу, а затем перебрался в Париж, где и умер от туберкулеза.