nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Прах Нестора Махно вернут из Франции на историческую родину в Гуляй-Поле

4 марта 2019, 14:11
Фото: кадр из исторической хроники
Прах известного анархиста Нестора Махно собираются вернуть из Франции в Запорожскую область.
Сюжет
Тюмень

На родину, в нынешний районный центр Запорожской области Гуляй-Поле, собираются перевезти прах Нестора Ивановича Махно. Об этом заявили в Гуляйпольской администрации. По словам ее главы Александра Ищенко, все документы по перевозке праха Нестора Махно готовы. Решение было одобрено депутатами и администрацией Запорожской области.

Александр Ищенко рассказал о подробностях возвращения праха командующего крестьянской повстанческой армией: «С нашей стороны готовы все документы, есть заявление внучатого племянника Нестора Махно о возвращении на родину праха его предка. Уже решили, где должны находиться останки Нестора Махно, — в музее. Сейчас ждем окончательного ответа от французской стороны».

Махно воевал против оккупировавших Украину в Первую мировую войну немцев, Центральной Рады, Врангеля, а потом и «красных». Брал Александров (ныне Запорожье), Мариуполь, Бердянск. Его армия доходила до ста тысяч штыков и сабель. Махновцы штурмовали Перекоп и Турецкий вал, именно его дивизии переправились через Сиваш в тыл врангелевской армии.

В Гуляйпольском районе он организовал свободную коммуну, отобрав все помещичьи земли. После победы Красной армии в Крыму и окончательном разгроме армии барона Врангеля стал отстаивать свою независимость от коммунистов. Несколько раз отбивал у красных Гуляй-Поле. После разгрома армии, Махно перешел с небольшим отрядом румынскую границу, а затем перебрался в Париж, где и умер от туберкулеза.

Материалы по теме
Казусы единого дня голосования
#Новости#История#Тюменская область#Анархисты#Тюмень#Вадим Квасюк#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25