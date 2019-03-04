Полиция Тюменской области ищет мужчину. Возбуждено дело по статье «Убийство»

Известно, что Сергей уехал 25 мая на велосипеде из дома в деревне Падерина. Его местоположение неизвестно. В день исчезновения он был одет в камуфляжную форму, синие кроссовки.
Основные приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы русые.
Если вам что-либо известно о местоположении пропавшего, следственные органы просят сообщить об этом по телефонам: 793-023— уголовный розыск по Тюменской области, 625-172 — Тюменский межрайонный следственный отдел.
С начала года в Тюменской области пропали ещё двое мужчин. Вячеслав Курмелев и Заговеньев Дмитрий. Помимо правоохранительных органов региона их поиском занимаются волонтеры ПО «Белая Сова – Тюмень».