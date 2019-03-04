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Первый в 2019 году ребенок заболел корью в Тюмени

4 марта 2019, 12:03
Фото: pixabay.com
В Тюмени подтвержден случай заражения корью. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе областного Роспотребнадзора.
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Тюмень

Сообщается, что заболевшим является ребенок. В ведомстве также добавили, что сейчас проводится вакцинация и медицинское наблюдение лиц, которые контактировали с заболевшим.

Корь – тяжелое острое вирусное заболевание, характеризующееся высокой температурой, выраженной интоксикацией, конъюктивитом, воспалением верхних дыхательных путей, сыпью. Заболевание высокозаразное, передаётся воздушно-капельным путём.

Самая эффективная защита от кори – прививка. В рамках Национального календаря профилактических прививок Российской Федерации за счет средств федерального бюджета проводит двукратную иммунизацию против кори детей в возрасте 12 месяцев и в 6 лет, а также иммунизацию против кори подростков и взрослых до 35 лет, не болевших корью, ранее не привитых или привитых однократно против этой инфекции.

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