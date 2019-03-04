Первый в 2019 году ребенок заболел корью в Тюмени

Самая эффективная защита от кори – прививка. В рамках Национального календаря профилактических прививок Российской Федерации за счет средств федерального бюджета проводит двукратную иммунизацию против кори детей в возрасте 12 месяцев и в 6 лет, а также иммунизацию против кори подростков и взрослых до 35 лет, не болевших корью, ранее не привитых или привитых однократно против этой инфекции.