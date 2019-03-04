«Газпром» сменил куратора по добыче газа. В Ямал инвестируют триллионы рублей

Отмечается, что он более 10 лет руководил дочерней структурой газового гиганта - «Газпром добыча Надым» на Ямале. Департамент 307 отвечает за устойчивую добычу и бурение новых скважин. Корпорация является лидером мировой добычи, на её долю приходится 12% всего голубого топлива, в прошлом году она увеличилась на 5,6% и составила почти 500 млрд куб. м.
На данный момент представители корпорации новое назначение не комментируют. Ожидается, что на новом месте Сергей Меньшиков будет курировать освоение крупных инвестиционных программ «Газпрома», которые в 2019 году составят 1,3 трлн рублей, 2020 – 1 трлн, 2021-2035 – 1,1 трлн. До 55% указанных сумм пойдет на разведку и добычу. Основным регионом для развития инвестпроектов компании является Ямал.