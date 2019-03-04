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ФАС предлагает контролировать рост тарифов на электроэнергию

4 марта 2019, 12:08
Фото: pixabay.com
ФАС подготовило законопроект, который должен ограничить рост энерготарифов и защитить потребителей от завышенных цен. Для этого региональные власти ограничат в возможностях принимать тарифные решения.

Данные изменения запретят менять цену электроэнергии без согласования с ФАС. По мнению экспертов антимонопольной службы, до 15% тарифных решений выше предельных максимальных уровней. В настоящий момент кабмин одобрил документ.

Законопроект будет рассмотрен депутатами Госдумы и Советом Федерации.

В начале 2019 года в Госдуму поступило предложение ввести лимиты на потребление электричества физическими лицами. Предполагалось ввести повышенные тарифы для населения при превышении предлагаемых норм, однако депутаты из различных фракций не поддержали законопроект, заявив, что это «серьёзно ударит» по доходам россиян.

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#Новости#ФАС#Цена#Электроэнергия#Александр Мязин#Политика
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