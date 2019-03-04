ФАС предлагает контролировать рост тарифов на электроэнергию

В начале 2019 года в Госдуму поступило предложение ввести лимиты на потребление электричества физическими лицами. Предполагалось ввести повышенные тарифы для населения при превышении предлагаемых норм, однако депутаты из различных фракций не поддержали законопроект, заявив, что это «серьёзно ударит» по доходам россиян.