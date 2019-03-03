Тюменская полиция два года искала криминального любовника

Как рассказал полиции сам злоумышленник, сразу после преступления он решил скрыться, уехав за пределы города Тюмени. Однако все это время его продолжала искать полиция. Мужчина был задержан за пределами региона и доставлен в областную столицу, где теперь дожидается суда.