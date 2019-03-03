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Тюменская полиция два года искала криминального любовника

3 марта 2019, 06:45
Фото: Восток-Медиа
Сотрудники уголовного розыска тюменской полиции раскрыла кражу, совершенную еще в 2017 году. Молодой человек хотел помириться с возлюбленной, но, когда понял, что ничего не выйдет, украл у нее телефон и снял с карты 70 тыс. рублей.
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Полиция

По данным полиции, 32-летний тюменец знал, что девушка носит кредитную карту в чехле от мобильного телефона. Он попросил у нее смартфон, чтобы позвонить, а затем скрылся.

Как рассказал полиции сам злоумышленник, сразу после преступления он решил скрыться, уехав за пределы города Тюмени. Однако все это время его продолжала искать полиция. Мужчина был задержан за пределами региона и доставлен в областную столицу, где теперь дожидается суда.

Возбуждено уголовное дело по признакам статьи «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время с задержанным проводится работа по установлению его причастности к совершению аналогичных преступлений.

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#Новости#Полиция#Кража#Мобильные устройства#Тюмень#Павел Захаров#Происшествия
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