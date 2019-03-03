Тюменец украл двигатель от автомобиля Mercedes и сдал его в металлолом

Все началось с того, что в отдел полиции №8 УМВД России по Тюмени обратился житель областной столицы, который сообщил, что с частной территории, на которой был его двигатель от автомобиля Mercedes, произошла кража.
Сотрудники полиции, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, составили ориентировку на злоумышленника. Вскоре его удалось задержать. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.
Злоумышленником оказался 59-летний трудоустроенный тюменец, он пояснил, что приехал на частную территорию на автомобиле, куда погрузил двигатель, после чего сдал его в металлолом за 100 тыс. рублей.
Полученные денежные средства фигурант потратил на алкоголь. За кражу чужого имущества ему грозит до пяти лет лишения свободы.