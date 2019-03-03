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Тюменец украл двигатель от автомобиля Mercedes и сдал его в металлолом

3 марта 2019, 10:00
Фото: pixabay.com
В Тюмени 59-летний местный житель украл двигатель от автомобиля Mercedes, сдал его в металлолом за 100 тыс. рублей и пропил вырученные деньги.
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Тюмень

Все началось с того, что в отдел полиции №8 УМВД России по Тюмени обратился житель областной столицы, который сообщил, что с частной территории, на которой был его двигатель от автомобиля Mercedes, произошла кража.

Сотрудники полиции, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, составили ориентировку на злоумышленника. Вскоре его удалось задержать. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

Злоумышленником оказался 59-летний трудоустроенный тюменец, он пояснил, что приехал на частную территорию на автомобиле, куда погрузил двигатель, после чего сдал его в металлолом за 100 тыс. рублей.

Полученные денежные средства фигурант потратил на алкоголь. За кражу чужого имущества ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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