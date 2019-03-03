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Президент Татарстана Минниханов назвал тобольский нефтехим мировым проектом

3 марта 2019, 04:42
Фото: Фото с сайта президента Татарстана
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время визита на строительную площадку ООО «ЗапСибНефтехим» в Тобольске дал высокую оценку проекту компании «Сибур».

Делегация во главе с президентом республики побывала в Тобольске 2 марта. Тюменское правительство в ней представлял вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев. Также на встречу с Миннихановым приехали президент ПАО «СИБУР Холдинг», генеральный директор ООО «СИБУР» Михаил Карисалов и гендиректор «ЗапСибНефтехима» и «СИБУР Тобольска» Игорь Климов.

«ЗапСибНефтехим» - это проект мирового уровня. Гордимся нашими коллегами, что такой проект, за такое короткое время с таким качеством уже практически реализован, - отметил Минниханов. - В этом году уже пойдет готовая продукция. И опыт работы в зимних условиях, привлечение 28 тысяч. строителей. Это огромный коллектив, надо все это организовать. И у них все получилось».

На стройплощадке проекта делегация осмотрела зону бойлеров и блок деминерализованной воды, установку полипропилена, логистическую платформу, центральную операторную и другие объекты.

«ЗапСибНефтехим» станет крупнейшим современным нефтехимическим комплексом в России. Общий бюджет проекта - $9 млрд.

Как отметил вице-губернатор Сергей Сарычев, «СИБУР» - это стратегический партнер правительства Тюменской области.

«Это не только инвестиции, рабочие места и налоги. Это совершенно иной дух работы. Организация работы, производительность труда, новые технологии. Это новая философия в организации производства. «СИБУР» – это еще и очень социально ответственный партнер. Кроме того, что развиваются новые производства, создаются новые рабочие места, налоги, это еще и новые социальные объекты, новая социальная инфраструктура, транспортная инфраструктура, поддержка исторического наследия, культуры, искусства, спорта», - сказал Сарычев.

Дмитрий Конов заявил, что в первую очередь продукция «ЗапСибНефтехима» насытит российский рынок. Затем планируется выход с экспортом в другие страны.

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