Президент Татарстана Минниханов назвал тобольский нефтехим мировым проектом

Делегация во главе с президентом республики побывала в Тобольске 2 марта. Тюменское правительство в ней представлял вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев. Также на встречу с Миннихановым приехали президент ПАО «СИБУР Холдинг», генеральный директор ООО «СИБУР» Михаил Карисалов и гендиректор «ЗапСибНефтехима» и «СИБУР Тобольска» Игорь Климов.
«ЗапСибНефтехим» - это проект мирового уровня. Гордимся нашими коллегами, что такой проект, за такое короткое время с таким качеством уже практически реализован, - отметил Минниханов. - В этом году уже пойдет готовая продукция. И опыт работы в зимних условиях, привлечение 28 тысяч. строителей. Это огромный коллектив, надо все это организовать. И у них все получилось».
На стройплощадке проекта делегация осмотрела зону бойлеров и блок деминерализованной воды, установку полипропилена, логистическую платформу, центральную операторную и другие объекты.
«ЗапСибНефтехим» станет крупнейшим современным нефтехимическим комплексом в России. Общий бюджет проекта - $9 млрд.
Как отметил вице-губернатор Сергей Сарычев, «СИБУР» - это стратегический партнер правительства Тюменской области.
«Это не только инвестиции, рабочие места и налоги. Это совершенно иной дух работы. Организация работы, производительность труда, новые технологии. Это новая философия в организации производства. «СИБУР» – это еще и очень социально ответственный партнер. Кроме того, что развиваются новые производства, создаются новые рабочие места, налоги, это еще и новые социальные объекты, новая социальная инфраструктура, транспортная инфраструктура, поддержка исторического наследия, культуры, искусства, спорта», - сказал Сарычев.
Дмитрий Конов заявил, что в первую очередь продукция «ЗапСибНефтехима» насытит российский рынок. Затем планируется выход с экспортом в другие страны.