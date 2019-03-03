Президент Татарстана Минниханов назвал тобольский нефтехим мировым проектом

«ЗапСибНефтехим» - это проект мирового уровня. Гордимся нашими коллегами, что такой проект, за такое короткое время с таким качеством уже практически реализован, - отметил Минниханов. - В этом году уже пойдет готовая продукция. И опыт работы в зимних условиях, привлечение 28 тысяч. строителей. Это огромный коллектив, надо все это организовать. И у них все получилось».