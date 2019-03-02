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Наталья Проскурякова ушла из тюменского «Антея» после конфликта с Евгением Колтуном

2 марта 2019, 09:14
Фото: Фото со страницы Натальи Проскуряковой в Facebook
Многократная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта России по бодибилдингу Наталья Проскурякова ушла с должности исполнительного директора тюменского атлетического клуба «Антей» после конфликта с его основателем Евгением Колтуном.
Сюжет
Тюмень

Информация об этом появилась в популярном тюменском телеграм-канале. Судя по фотографии решения совета организации, выложенной на канале, Наталья Проскурякова негативно высказалась в отношении президента клуба, в связи с чем контракт с ней был расторгнут, как и право дальнейшего использования товарного знака «Антей».

Наталья Проскурякова подтвердила «Нашему городу», что действительно ушла с должности, однако не стала комментировать подробности возникшего конфликта с Колтуном, отметив, что проработала в клубе 10 лет.

«В клубах на ул. Станислава Карнацевича, 12 и ул. Николая Зелинского, 3 проходит ребрендинг. Теперь там будет сеть фитнес-клубов «ARM STRONG», - заявила Наталья Проскурякова. - Вчера во всех соцсетях мы опубликовали об этом информацию».

Как отметила известная спортсменка, она продолжит развивать клубы, работавшие раньше под вывеской «Антея».

«Я остаюсь работать, заниматься своим бизнесом, своими делами», - подчеркнула она.

Отметим, что сайт «Антея» в интернете теперь недоступен, он находится на реконструкции. Группа клуба «ВКонтакте» сменила имя и теперь по прежнему адресу найти ее невозможно.

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#Новости#Евгений Колтун#Наталья Проскурякова#Бодибилдинг#Клубы#Фитнес#Тюмень#Эксклюзив#Павел Захаров#Спорт
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