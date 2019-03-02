Наталья Проскурякова ушла из тюменского «Антея» после конфликта с Евгением Колтуном

Информация об этом появилась в популярном тюменском телеграм-канале. Судя по фотографии решения совета организации, выложенной на канале, Наталья Проскурякова негативно высказалась в отношении президента клуба, в связи с чем контракт с ней был расторгнут, как и право дальнейшего использования товарного знака «Антей».
Наталья Проскурякова подтвердила «Нашему городу», что действительно ушла с должности, однако не стала комментировать подробности возникшего конфликта с Колтуном, отметив, что проработала в клубе 10 лет.
«В клубах на ул. Станислава Карнацевича, 12 и ул. Николая Зелинского, 3 проходит ребрендинг. Теперь там будет сеть фитнес-клубов «ARM STRONG», - заявила Наталья Проскурякова. - Вчера во всех соцсетях мы опубликовали об этом информацию».
Как отметила известная спортсменка, она продолжит развивать клубы, работавшие раньше под вывеской «Антея».
«Я остаюсь работать, заниматься своим бизнесом, своими делами», - подчеркнула она.
Отметим, что сайт «Антея» в интернете теперь недоступен, он находится на реконструкции. Группа клуба «ВКонтакте» сменила имя и теперь по прежнему адресу найти ее невозможно.