Наталья Проскурякова ушла из тюменского «Антея» после конфликта с Евгением Колтуном

Информация об этом появилась в популярном тюменском телеграм-канале. Судя по фотографии решения совета организации, выложенной на канале, Наталья Проскурякова негативно высказалась в отношении президента клуба, в связи с чем контракт с ней был расторгнут, как и право дальнейшего использования товарного знака «Антей».