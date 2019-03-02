Конкурс для предпринимателей «Тюменская марка» станет региональным

Абдуллин считает, что опыт проведения конкурса можно назвать успешным, а значит и использовать для развития предпринимательства во всем регионе.
«В ближайшее время мы намерены провести такой же конкурс в Тобольске, после чего сделаем его региональным», - подчеркнул он.
Конкурс проводится на протяжении 16 лет. Всего за время существования «Тюменской марки» участие в бизнес соревновании приняли более 500 представителей малого и среднего бизнеса областного центра, из которых 240 получили право маркировать свою продукцию или услуги почетным знаком отличия.