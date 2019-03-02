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Конкурс для предпринимателей «Тюменская марка» станет региональным

2 марта 2019, 12:01
Фото: Новости Волгограда
Конкурс для предпринимателей «Тюменская марка», проводимый среди бизнесменов и компаний областной столицы, станет региональным. Об этом «Тюменской области сегодня» рассказал президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин.
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Тюмень

Абдуллин считает, что опыт проведения конкурса можно назвать успешным, а значит и использовать для развития предпринимательства во всем регионе.

«В ближайшее время мы намерены провести такой же конкурс в Тобольске, после чего сделаем его региональным», - подчеркнул он.

Конкурс проводится на протяжении 16 лет. Всего за время существования «Тюменской марки» участие в бизнес соревновании приняли более 500 представителей малого и среднего бизнеса областного центра, из которых 240 получили право маркировать свою продукцию или услуги почетным знаком отличия.

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