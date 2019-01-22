Жители России не доверяют СМИ, бизнесу и общественным организациям

Из результатов исследования следует, что Российская Федерация занимает последнее место в общем уровне доверия к институтам и в рейтингах доверия общественным организациям, бизнесу в стране доверяют лишь 34% населения, СМИ - 26%.
Однако доверия россиян к правительству страны оказалось выше, чем во Франции, Бразилии, Мексики. Правительству России доверяют 34% респондентов, что на 10% меньше, чем годом ранее.
В то время, как в России снизилось доверие к СМИ, бизнесу и общественным организациям, в целом в мире доверие опрошенных ко всем институтам выросло.
Первое место в рейтинге доверия населения к СМИ досталось Китаю, за ним следует Индия, замыкает тройку Индонезия, которая годом ранее была на втором месте.