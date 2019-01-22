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Жители России не доверяют СМИ, бизнесу и общественным организациям

22 января 2019, 09:00
Фото: pixabay.com
Социологи опросили жителей разных стран на предмет доверия населения общественным институтам, бизнесу, власти. Россия в этом рейтинге доверия заняла последнее место.

Из результатов исследования следует, что Российская Федерация занимает последнее место в общем уровне доверия к институтам и в рейтингах доверия общественным организациям, бизнесу в стране доверяют лишь 34% населения, СМИ - 26%.

Однако доверия россиян к правительству страны оказалось выше, чем во Франции, Бразилии, Мексики. Правительству России доверяют 34% респондентов, что на 10% меньше, чем годом ранее.

В то время, как в России снизилось доверие к СМИ, бизнесу и общественным организациям, в целом в мире доверие опрошенных ко всем институтам выросло.

Первое место в рейтинге доверия населения к СМИ досталось Китаю, за ним следует Индия, замыкает тройку Индонезия, которая годом ранее была на втором месте.

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#Новости#Рейтинги#СМИ#Власть#Россия#Бизнес#Наиль Каримов#Общество
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