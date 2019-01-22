Захваченный самолет «Аэрофлота» рейса Сургут – Москва приземлился в Ханты-Мансийске

Мужчина, находящийся на борту самолета рейса Сургут - Москва потребовал развернуть самолет в Афганистан. Такой информацией поделился источник в диспетчерских службах. Судя по всему - это Boeing-737 компании «Аэрофлот». Самолет вылетел из Сургута в 13:00. На границе ХМАО и Свердловской области он развернулся и снова полетел в сторону Сургута.