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Захваченный самолет «Аэрофлота» рейса Сургут – Москва приземлился в Ханты-Мансийске

22 января 2019, 11:44
Фото: РЕН ТВ
Захваченный самолет, летевший из Сургута в Москву, совершил посадку в Ханты-Мансийске. Опубликовано фото человека, требовавшего развернуть самолет на Афганистан.
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Тюмень

Мужчина, находящийся на борту самолета рейса Сургут - Москва потребовал развернуть самолет в Афганистан. Такой информацией поделился источник в диспетчерских службах. Судя по всему - это Boeing-737 компании «Аэрофлот». Самолет вылетел из Сургута в 13:00. На границе ХМАО и Свердловской области он развернулся и снова полетел в сторону Сургута.

Рен ТВ сообщает, что один из пассажиров рейса вооружен, он потребовал изменить маршрут. По данным журналистов, мужчину зовут Павел Ш. Телеканал показал фото предполагаемого угонщика.

Самолет, изменивший курс в результате действий одного из пассажиров, совершил посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. На это указывают данные авиационного портала Flightradar24.com.

ОБНОВЛЕНИЕ

Источник ТАСС в экстренных службах рассказал, что «на борту произошел факт хулиганства». Пассажир, по данным «Интерфакса» задержан, отмечается, что он может быть психически нездоров. По данным источника РИА Новости, это 41-летний мужчина.

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