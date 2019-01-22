В Зауралье прокуратуру могут попросить списать долги населения за газ

Об этом стало известно после того, как один из депутатов Курганской областной обратился к прокурору региона с вопросом, готов ли он рассмотреть возможность списания населению задолженности за газ в случае поступления соответствующего обращения.
Парламентарий напомнил, что прецедент уже есть. Жителям Чечни списали долги за газ. Прокурор Курганской области Андрей Назаров на это напомнил, что надзорное ведомство обязано рассматривать все поступающие обращения.
Позднее парламентарий Курганской областной думы Борис Шалютин, который обращался к прокурору заявил, что намерен обратиться в надзорное ведомство. «Мы не намерены эту тему бросать», - добавил он.
Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в свою очередь заявил по поводу этой ситуации о том, что нужно понимать за счет кого списывать долги. Он также добавил, что дискуссию можно разводить после того, как появится ответ на этот вопрос.