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В тюменской области закупят передвижные кабинеты флюорографии вместо 20 за 26 млн

22 января 2019, 09:19
Фото: medcar.ru
Областной противотуберкулезный диспансер получит два передвижных флюорографических кабинета на базе «КАМАЗа» стоимостью 26 млн рублей. Проект финансируется из бюджетной системы РФ.

Управление госзакупок Тюменской области проводит электронный аукцион на приобретение двух передвижных кабинетов для проведения флюорографии.

По документам техзадания, кабинет представляет собой фургон из цельных «сэндвич»-панелей, оснащенный цифровым флюорографом сканирующего типа. База передвижного кабинета - грузовик типа «КАМАЗ» или его аналоги.

Первоначальная стоимость контракта на поставку двух автомобилей 26 млн рублей.

Как выяснил "Наш город", компания НПО "Медкар" из Москвы предлагает аналогичные передвижные кабинеты на базе автомобиля "Hyundai" в розницу за 9 млн рублей, а на базе "КАМАЗ" за 9,7 млн рублей.

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