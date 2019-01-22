В Тюмени горел частный дом, есть жертвы

В результате пожара погибли три человека, еще двоих удалось спасти, они были доставлены в больницы областной столицы с ожогами. По словам одного из жильцов дома, возгорание могло возникнуть из-за того, что в доме топили печь бензином. В настоящее время специалисты заняты подсчетом ущерба, а также установлением точной причины возникновения пожара.