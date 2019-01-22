В Тюмени горел частный дом, есть жертвы

В пресс-службе областного МЧС сообщили, что возгорание возникло в доме, расположенном по адресу Лопарева, 90. Во время пожара в доме находилось пять человек. Огонь тушили почти 40 человек личного состава и 12 единиц спецтехники спасателей.
В результате пожара погибли три человека, еще двоих удалось спасти, они были доставлены в больницы областной столицы с ожогами. По словам одного из жильцов дома, возгорание могло возникнуть из-за того, что в доме топили печь бензином. В настоящее время специалисты заняты подсчетом ущерба, а также установлением точной причины возникновения пожара.