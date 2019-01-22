В Тобольске коммерсант выплатил 800 тыс. сотруднице, которая лишилась ноги на работе

Суд обязал работодателя выплатить 800 тыс. рублей морального вреда. После возбуждения исполнительного производства судебные приставы начали работу. Были направлены запросы в регистрирующие органы и кредитные учреждения, чтобы выяснить имущественное положение должника. На основании ответов было вынесено постановление о наложении ареста на транспортные средства бизнесмена. Их у него было 11 разной категории.