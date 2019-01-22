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В Тобольске коммерсант выплатил 800 тыс. сотруднице, которая лишилась ноги на работе

22 января 2019, 07:18
Фото: vk.com/news_fssprus_ru
В Тобольске судебные приставы добились выплаты морального вреда от коммерсанта горожанке, которая лишилась ноги на работе. В ведомстве находилось исполнительное производство о взыскании денег с бизнесмена.
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Тюмень

Тоболячка работала на предприятии и перевозила матрасы на подъемном лифте. В результате обрыва троса, лифт упал с третьего этажа вместе с работницей. В результате полученных травм тоболяка лишилась ноги и стала инвалидом.

Суд обязал работодателя выплатить 800 тыс. рублей морального вреда. После возбуждения исполнительного производства судебные приставы начали работу. Были направлены запросы в регистрирующие органы и кредитные учреждения, чтобы выяснить имущественное положение должника. На основании ответов было вынесено постановление о наложении ареста на транспортные средства бизнесмена. Их у него было 11 разной категории.

Только после этого он выплатил деньги за моральный вред.

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