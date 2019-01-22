Совпадение? Дмитрий Киселев должен 2,5 млн рублей архитектору за реконструкцию виллы

По информации СМИ, ссылающиеся на решение Королевского городского суда Московской области, в 2015-2016 году Мазурин реконструировал дом известного телеведущего. В своей работе архитектор отмечал, что необходимо укрепление металлических каркасов из-за потери устойчивости фундамента. Киселев не принял данную рекомендацию и посчитал, что Мазурин не справился со своей работой.