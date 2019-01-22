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Совпадение? Дмитрий Киселев должен 2,5 млн рублей архитектору за реконструкцию виллы

22 января 2019, 12:00
Фото: Вести.Ru
Гендиректора «Россия сегодня» Дмитрия Киселева должен оплатить архитектору Владимиру Мазурину около 2 500 000 рублей за реконструкцию виллы в Коктебеле.

По информации СМИ, ссылающиеся на решение Королевского городского суда Московской области, в 2015-2016 году Мазурин реконструировал дом известного телеведущего. В своей работе архитектор отмечал, что необходимо укрепление металлических каркасов из-за потери устойчивости фундамента. Киселев не принял данную рекомендацию и посчитал, что Мазурин не справился со своей работой.

Изначально архитектор требовал от Киселева 5 813 000 рублей. Ответчик утверждал, что работа не была полностью выполнена, а стоимость завышена. Суд частично удовлетворил иск Мазурина присудив 2 586 000 рублей.

1 октября 2018 года вокруг виллы Киселева разгорелся скандал. В крымской «Город24» появилась информация о шикарном особняке. Через некоторое время текст о вилле пропал с сайта. По версии журналистов, реконструкция виллы обошлась в 200 000 000 рублей. Позднее телеведущий обвинил архитектора в мошенничестве и вымогательстве.

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#Новости#Архитектура#Дмитрий Киселев#Крым#Александр Мязин#Общество
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