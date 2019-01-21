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Жители Тюмени жаловались на работу налоговой службы

21 января 2019, 11:46
Фото: pixabay.com
В редакцию «Нашего города» обратились тюменцы. Они жаловались, что в понедельник, 21 января, «встала вся электронная отчетность в Тюмени» по причине перехода налоговой на новое программное обеспечение. В обращении также говорилось, что в самом здании толпы возмущенных тюменцев.
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Тюмень

В налоговой «Нашему городу» заявили, что все работает. Там добавили, что массовых проблем с принятием отчетности нет. В ведомстве пояснили, что если возникают какие-то ошибки, то с ними разбираются в рабочем порядке.

Источник «Нашего города» в налоговой подтвердил, что сегодня действительно внедрялась новая программа. Он рассказал, что в первой половине дня были сбои в работе, из-за чего людям приходилось ждать. Собеседник отметил, что возникали очереди, но проблемы решаются, и на данный момент все работает.

Пусть предприниматели не переживают, мы продолжаем за ними следить, сообщили в налоговой.

#Новости#Налоговая служба#Тюменская область#Тюмень#Радик Енчу#Общество
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