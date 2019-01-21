Жители Тюмени жаловались на работу налоговой службы

Источник «Нашего города» в налоговой подтвердил, что сегодня действительно внедрялась новая программа. Он рассказал, что в первой половине дня были сбои в работе, из-за чего людям приходилось ждать. Собеседник отметил, что возникали очереди, но проблемы решаются, и на данный момент все работает.