Жители Тюмени жаловались на работу налоговой службы

В налоговой «Нашему городу» заявили, что все работает. Там добавили, что массовых проблем с принятием отчетности нет. В ведомстве пояснили, что если возникают какие-то ошибки, то с ними разбираются в рабочем порядке.
Источник «Нашего города» в налоговой подтвердил, что сегодня действительно внедрялась новая программа. Он рассказал, что в первой половине дня были сбои в работе, из-за чего людям приходилось ждать. Собеседник отметил, что возникали очереди, но проблемы решаются, и на данный момент все работает.
Пусть предприниматели не переживают, мы продолжаем за ними следить, сообщили в налоговой.