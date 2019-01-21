Заигрались: тюменские спасатели сняли с крыши высотки двух детей

В пресс-службе ведомства пояснили, что к месту вызова спасателей были направлены сотрудники пожарной части №14, а также спасатели тюменской областной службы экстренного реагирования. Детей благополучно спустили вниз.
Как позже выяснилось, двое мальчиков изначально играли на девятом этаже многоэтажки, позднее они пролезли через решетку, которая ограждала выход на крышу, отжали дверь и выбрались на крышу.
Когда пришло время спускаться, оказалось, что дверной замок закрылся, а открыть его снаружи невозможно. Тогда дети стали звать на помощь. Мальчишек услышали прохожие и позвонили на пульт единой диспетчерской службы города Тюмени. Вызов в службу поступил в 15:08 20 января.