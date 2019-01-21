Заигрались: тюменские спасатели сняли с крыши высотки двух детей

Когда пришло время спускаться, оказалось, что дверной замок закрылся, а открыть его снаружи невозможно. Тогда дети стали звать на помощь. Мальчишек услышали прохожие и позвонили на пульт единой диспетчерской службы города Тюмени. Вызов в службу поступил в 15:08 20 января.