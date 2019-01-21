За праздники в тюменские поликлиники обратились несколько десятков тысяч горожан

Также поводом для этого послужило и превышение эпидемиологического порога по заболеваемости ОРВИ на 1% в первые дни 2019 года. 1,2 и 3 января в службу скорой помощи Тюмени ежедневно обращались по 900 человек, в то время как при обычном ежедневном обращении фиксируется по 500-600 вызовов.