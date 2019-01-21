За праздники в тюменские поликлиники обратились несколько десятков тысяч горожан

Также поводом для этого послужило и превышение эпидемиологического порога по заболеваемости ОРВИ на 1% в первые дни 2019 года. 1,2 и 3 января в службу скорой помощи Тюмени ежедневно обращались по 900 человек, в то время как при обычном ежедневном обращении фиксируется по 500-600 вызовов.
С 1 по 8 января в кабинеты неотложной помощи обратилось более 6,7 тысяч детей, из них 60% с симптомами ОРВИ, взрослых - порядка семи тысяч, из них с симптомами ОРВИ - 36%.
По данным областного департамента здравоохранения, за вторую неделю января эпидемиологический порог по ОРВИ в областной столице превышен на 35%. Заболевших более десяти тысяч человек. Ситуацию усугубило то, что после новогодних праздников заболевшие горожане стали выходить на работу и контактировать с другими людьми.