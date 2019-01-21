Югра и Ямал попали в рейтинг России с максимальным производственным потенциалом

Первое место досталось Москве, второе - Санкт-Петербургу, Свердловская область заняла четвертое место, Югра - шестое, Ямал - десятое, замыкает рейтинг Воронежская область.
Рейтинг был составлен на базе официальной информации Росстата, Минфина, Банка России, Минсвязи, МВД, Минприроды и некоторых других федеральных ведомств. Исследователи оценивали инвестпривлекательность по двум параметрам – инвестиционному потенциалу и интегральному риску.
Первый параметр отражает то, какую долю регион занимает на общероссийском рынке, второй - какими могут быть для потенциального инвестора масштабы тех или иных проблем в субъекте Российской Федерации.
В целом рейтинг характеризует общий результат хозяйственной деятельности в регионе, в том числе объемы производства в промышленности, оборот торговли и т.д.