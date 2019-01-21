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Югра и Ямал попали в рейтинг России с максимальным производственным потенциалом

21 января 2019, 06:30
Фото: pixabay.com
Агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) составило рейтинг регионов страны с максимальным производственным потенциалом, в него вошли 20 субъектов РФ.

Первое место досталось Москве, второе - Санкт-Петербургу, Свердловская область заняла четвертое место, Югра - шестое, Ямал - десятое, замыкает рейтинг Воронежская область.

Рейтинг был составлен на базе официальной информации Росстата, Минфина, Банка России, Минсвязи, МВД, Минприроды и некоторых других федеральных ведомств. Исследователи оценивали инвестпривлекательность по двум параметрам – инвестиционному потенциалу и интегральному риску.

Первый параметр отражает то, какую долю регион занимает на общероссийском рынке, второй - какими могут быть для потенциального инвестора масштабы тех или иных проблем в субъекте Российской Федерации.

В целом рейтинг характеризует общий результат хозяйственной деятельности в регионе, в том числе объемы производства в промышленности, оборот торговли и т.д.

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