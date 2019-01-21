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В Тюменской области пройдет акция «Сдай макулатуру – спаси дерево!»

21 января 2019, 07:30
Фото: pixabay.com
С 11 февраля по 24 февраля в Тюменской области пройдет Эко-марафон Переработка «Сдай макулатуру – спаси дерево!», цель которого - привлечь внимание людей к ресурсосбережению, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов.
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Тюмень

В рамках акции у граждан, общественных организаций, предприятий, учебных заведений и других учреждений региона будут принимать глянцевые журналы, газеты, офисную бумагу, тетради, картон, книги не представляющие литературной ценности, архивы организаций.

Акция пройдет в виде соревнований между районами и городами Тюменской области. Те, кто сдадут больше всего макулатуры, получат ценные призы, премии и благодарности. За первое место победитель может рассчитывать на аллею из десяти саженцев редких пород деревьев, таких как явор, орех, туя, дуб, 30 книг по эффективности, саморазвитию и личностному росту, телескоп.

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#Новости#Тюменская область#Экология#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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