В Тюменской области пройдет акция «Сдай макулатуру – спаси дерево!»

Акция пройдет в виде соревнований между районами и городами Тюменской области. Те, кто сдадут больше всего макулатуры, получат ценные призы, премии и благодарности. За первое место победитель может рассчитывать на аллею из десяти саженцев редких пород деревьев, таких как явор, орех, туя, дуб, 30 книг по эффективности, саморазвитию и личностному росту, телескоп.