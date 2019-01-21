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В Кремле отреагировали на возможное списание долгов за газ в 4 регионах

21 января 2019, 11:18
Фото: flickr.com
Пресс-секретарь президента РФ Песков прокомментировал просьбы из Башкирии, Чувашии, Курска и Смоленской области. По его словам, в данном вопросе следует учитывать позиции населения и «Газпрома».

После списания около 9 млрд рублей долгов за газ населению Чечни депутаты от КПРФ и ЛДПР из нескольких регионов России попросили правительство списать аналогичные долги с населения в нескольких регионах.

Какой-либо позиции в данном случае не выработано. Вопрос чрезвычайно сложный, прокомментировал ситуацию Песков.

В тоже время он заявил, что рассматривать данный вопрос без учёта интересов «Газпрома» невозможно.

Заводской районный суд Грозного 16 января списал с должников за газ около 9 млрд рублей. Судьи признали долги безнадёжными. Местные органы прокуратуры заявили, что требования «Газпрома» об оплате долгов создавало социальную напряженность в Чечне.

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#Новости#Кремль#Долг#Дела судебные#Александр Мязин#Политика
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