В Кремле отреагировали на возможное списание долгов за газ в 4 регионах

После списания около 9 млрд рублей долгов за газ населению Чечни депутаты от КПРФ и ЛДПР из нескольких регионов России попросили правительство списать аналогичные долги с населения в нескольких регионах.
Какой-либо позиции в данном случае не выработано. Вопрос чрезвычайно сложный, прокомментировал ситуацию Песков.
В тоже время он заявил, что рассматривать данный вопрос без учёта интересов «Газпрома» невозможно.
Заводской районный суд Грозного 16 января списал с должников за газ около 9 млрд рублей. Судьи признали долги безнадёжными. Местные органы прокуратуры заявили, что требования «Газпрома» об оплате долгов создавало социальную напряженность в Чечне.