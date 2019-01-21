Пострадавший в ДТП ямалец взыскал с союза страховщиков около 1 млн рублей

В конце 2016 года произошла авария, в результате которой пострадавшему был нанесен тяжкий вред здоровью. Виновник с места ДТП скрылся.
Гражданин неоднократно обращался в РСА для получения страховой выплаты, но ему было отказано. Объединение страховщиков расценило инцидент как не относящееся к страховым случаям. Союз предложил обратиться за компенсацией к работодателю. Не согласившись с подобным решением ямалец обратился в суд.
В результате с РСА было взыскано 500 000 рублей страхового возмещения, 500 000 неустойки, штраф в 250 000 рублей.
Недавно апелляционной инстанцией окружного суда решение Новоуренгойского городского суда оставлено без изменения.