Пострадавший в ДТП ямалец взыскал с союза страховщиков около 1 млн рублей

Гражданин неоднократно обращался в РСА для получения страховой выплаты, но ему было отказано. Объединение страховщиков расценило инцидент как не относящееся к страховым случаям. Союз предложил обратиться за компенсацией к работодателю. Не согласившись с подобным решением ямалец обратился в суд.