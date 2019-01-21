nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Пострадавший в ДТП ямалец взыскал с союза страховщиков около 1 млн рублей

21 января 2019, 13:13
Фото: flickr.com
Прокуратура Ямала сообщает, что местный житель взыскал около 1 000 000 рублей компенсации причиненного вреда здоровью с Российского союза автостраховщиков после ДТП.
Сюжет
ЯНАО

В конце 2016 года произошла авария, в результате которой пострадавшему был нанесен тяжкий вред здоровью. Виновник с места ДТП скрылся.

Гражданин неоднократно обращался в РСА для получения страховой выплаты, но ему было отказано. Объединение страховщиков расценило инцидент как не относящееся к страховым случаям. Союз предложил обратиться за компенсацией к работодателю. Не согласившись с подобным решением ямалец обратился в суд.

В результате с РСА было взыскано 500 000 рублей страхового возмещения, 500 000 неустойки, штраф в 250 000 рублей.

Недавно апелляционной инстанцией окружного суда решение Новоуренгойского городского суда оставлено без изменения.

Материалы по теме
РСА: каждые два из ста полисов ОСАГО — поддельные
#Новости#ЯНАО#РСА#ДТП#Ямал#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25